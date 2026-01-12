Geht im Erzgebirge jetzt das Streusalz aus?

Trotz rechtzeitiger Bestellung berichten Kommunen zu Wochenbeginn von Lieferengpässen. Und auch in einigen Baumärkten im Erzgebirge wird die Tausalz-Lieferung bereits sehnlichst erwartet. Was ist das Problem?

In Teilen des Erzgebirges wird das Streusalz knapp. So haben Ehrenfriedersdorf und Thum in ihren Whatsapp-Kanälen am Montagvormittag bereits darauf hingewiesen, es könne zu Einschränkungen beim Winterdienst kommen. Aber auch in einigen Baumärkten der Region gibt es momentan kein Tausalz mehr. In anderen wird momentan nur noch Sack- und...