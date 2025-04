Gehwege, Schulen und Spielplätze: Gemeinde im Erzgebirge nimmt sich wieder viel vor in diesem Jahr

Die finanzielle Situation wird auch im Sehmatal schwieriger. Dennoch sollen 1,6 Millionen Euro in Baumaßnahmen fließen. Und eine seit Jahren geplante Anschaffung soll endlich erfolgen.

Die Neugestaltung der Spielplätze in Neudorf und Sehma, die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges für die Feuerwehr in Sehma, die Fertigstellung des Rathausparks in Cranzahl, die touristische Erweiterung des Bimmelbahnpfades im Gemeindegebiet: Die Gemeinde Sehmatal hat sich auch in diesem Jahr wieder viel vorgenommen. Auf knapp 1,6 Millionen...