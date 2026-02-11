Gehwege, Straßenlampen und Toilettenanlage: Wofür Sehmatal dieses Jahr Geld ausgeben will

Annaberg
Annähernd 2,5 Millionen Euro will die Gemeinde 2026 investieren. So sieht es der Entwurf des aktuellen Haushaltsplanes vor. Endgültig beschlossen ist das Zahlenwerk aber noch nicht.
Sehmatal wird das aktuelles Haushaltsjahr voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis abschließen. Davon geht Kämmerin Anke Roscher aus. Die konkreten Zahlen des kommunalen Haushaltsplanes hat sie jetzt zum zweiten Mal im Gemeinderat vorgestellt. Nach der zweiten Lesung liegt der Entwurf nun bis zum 18. Februar in der Gemeindeverwaltung zur...
