MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Gehwege, Straßenlampen und Toilettenanlage: Wofür Sehmatal dieses Jahr Geld ausgeben will

2,5 Millionen Euro für Investitionen stehen im aktuellen Haushaltsentwurf der Gemeinde Sehmatal.
2,5 Millionen Euro für Investitionen stehen im aktuellen Haushaltsentwurf der Gemeinde Sehmatal. Bild: Ronny Küttner/Archiv
2,5 Millionen Euro für Investitionen stehen im aktuellen Haushaltsentwurf der Gemeinde Sehmatal.
2,5 Millionen Euro für Investitionen stehen im aktuellen Haushaltsentwurf der Gemeinde Sehmatal. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Annaberg
Gehwege, Straßenlampen und Toilettenanlage: Wofür Sehmatal dieses Jahr Geld ausgeben will
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Annähernd 2,5 Millionen Euro will die Gemeinde 2026 investieren. So sieht es der Entwurf des aktuellen Haushaltsplanes vor. Endgültig beschlossen ist das Zahlenwerk aber noch nicht.

Sehmatal wird das aktuelles Haushaltsjahr voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis abschließen. Davon geht Kämmerin Anke Roscher aus. Die konkreten Zahlen des kommunalen Haushaltsplanes hat sie jetzt zum zweiten Mal im Gemeinderat vorgestellt. Nach der zweiten Lesung liegt der Entwurf nun bis zum 18. Februar in der Gemeindeverwaltung zur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
11.02.2026
2 min.
Flugbegleiterin verrät: Das machen die meisten Passagiere im Flieger falsch
Flugreisende mit Kindern warten mit ihren Koffern am Check-In im Flughafen Leipzig-Halle. Wohin gehört das kleine Handgepäck? Die meisten beantworten diese Frage falsch. (Archiv)
Reisekoffer, Rucksack, Handtasche: Wer mit dem Flugzeug verreist, der schleppt Gepäck mit sich herum. Die Koffer werden im Bauch der Maschine verstaut, aber wohin mit kleinem Handgepäck?
Patrick Hyslop
12.02.2026
2 min.
Repräsentantenhaus stimmt für strengere Regeln bei US-Wahlen
Die geplante Regeländerung könnte die Machtverhältnisse im US-Kongress beeinflussen.
Im Herbst stehen die wichtigen Kongresswahlen an. Doch schon Monate zuvor versuchen die Republikaner von Präsident Trump, die grundsätzlichen Bedingungen der Stimmabgabe zu ändern.
19.01.2026
3 min.
„Momentan sind wir noch auf der Insel der Glückseligen“: Dorf im Erzgebirge erzielt Rekord-Einnahmen
Für Crottendorf lief das Jahr 2025 wirklich gut. Ein Hauptgrund war die Gewerbesteuer.
Entgegen dem Trend in Sachsen war 2025 ein gutes Jahr für Crottendorf. Daher wird an einem Millionenprojekt festgehalten. Wofür 2026 noch Geld ausgegeben werden soll.
Annett Honscha
09.02.2026
4 min.
Familienunternehmen übernimmt Supermarkt im Erzgebirge: Junger Chef startet in dritter Generation
Mike Schubert und Sohn Leon Schubert in ihrem „Nah- und Gut“-Markt in Cranzahl.
Die Schuwe Handelsgesellschaft mit Sitz in Schlettau betreibt seit Kurzem den Cranzahler „Nah- und Gut“-Markt. Sie will dort 500.000 Euro investieren. Was die Erzgebirger vorhaben.
Annett Honscha
12.02.2026
2 min.
Frankreich ruft zu weniger Fleisch- und Wurstkonsum auf
Frankreich rät der Bevölkerung dazu, den Verzehr von Fleisch und Wurstwaren zu begrenzen (Symbolbild).
85 Kilo pro Kopf: Frankreich isst deutlich mehr Fleisch als Deutschland. Jetzt ruft die Regierung zu weniger Konsum auf – aber um die genaue Formulierung gab es Streit.
Mehr Artikel