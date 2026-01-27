Gerangel um Bürgermeisterposten im Erzgebirge

Annaberg
Der Nachwuchs soll in Thum eine noch wichtigere Rolle spielen. Deshalb wird Anfang Februar erstmals ein Kinderbürgermeister gewählt. Das Interesse an dem Posten ist groß.
Am 5. Februar wird in Thum gewählt. Ein neues Stadtoberhaupt. Nein, Bürgermeister Thomas Mauersberger (CDU) dankt nicht vorzeitig ab. Aber er bekommt junge Verstärkung.
