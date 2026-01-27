MENÜ
Diese Mädchen und Jungen bewerben sich um das Amt des Thumer Kinderbürgermeisters.
Diese Mädchen und Jungen bewerben sich um das Amt des Thumer Kinderbürgermeisters. Bild: Kirsten Drechsel
Annaberg
Gerangel um Bürgermeisterposten im Erzgebirge
Redakteur
Von Kjell Riedel
Der Nachwuchs soll in Thum eine noch wichtigere Rolle spielen. Deshalb wird Anfang Februar erstmals ein Kinderbürgermeister gewählt. Das Interesse an dem Posten ist groß.

Am 5. Februar wird in Thum gewählt. Ein neues Stadtoberhaupt. Nein, Bürgermeister Thomas Mauersberger (CDU) dankt nicht vorzeitig ab. Aber er bekommt junge Verstärkung.
Mehr Artikel