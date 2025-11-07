„Gestört aber geil“ im Erzgebirge: Was demnächst in der Festhalle in Annaberg abgeht

Annaberg
Nach verhaltenem Start nimmt das Partygeschehen in der Halle wieder Fahrt auf. Legendäre Rocksongs gibt es dabei ebenso auf die Ohren wie Schlager. Und ein bekanntes DJ-Duo mischt auch mit.
„Bohemian Rhapsody“ feiert 50. Geburtstag. Jener Song von Freddie Mercury, der 1975 veröffentlicht, als Single mehr als fünf Millionen Mal verkauft und der erste Nummer-eins-Hit der Band Queen wurde. Am 14. November wird an ihn und die anderen Hits der britischen Rocker in der Festhalle in Annaberg erinnert – bei der Tribute-Show...
