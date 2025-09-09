Gesundheitsakademie im Erzgebirge: „Was tun bei Schulterbeschwerden?“

Annaberg
Der Chefarzt der Klinik informiert am 17. September in Zschopau über die Ursachen typischer Schulterbeschwerden, Diagnosemöglichkeiten und Therapieansätze.
Die Klinik für Orthopädie, Unfall- und Wirbelsäulenchirurgie am Erzgebirgsklinikum Haus Zschopau informiert in der Gesundheitsakademie über das Thema „Was tun bei Schulterbeschwerden?“ Dr. Zeqir Ferati lädt dafür am Mittwoch, 17. September, 17 Uhr in die Kapelle im Haus Zschopau ein. Der Chefarzt der Klinik informiert anschaulich über...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.