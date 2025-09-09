Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Schulterprobleme gehören zu den häufigsten Erkrankungen des Bewegungsapparates.
Schulterprobleme gehören zu den häufigsten Erkrankungen des Bewegungsapparates. Bild: Symbolfoto: Robert Kneschke/Archiv
Annaberg
Gesundheitsakademie im Erzgebirge: „Was tun bei Schulterbeschwerden?“
Redakteur
Von Holk Dohle
Der Chefarzt der Klinik informiert am 17. September in Zschopau über die Ursachen typischer Schulterbeschwerden, Diagnosemöglichkeiten und Therapieansätze.

Die Klinik für Orthopädie, Unfall- und Wirbelsäulenchirurgie am Erzgebirgsklinikum Haus Zschopau informiert in der Gesundheitsakademie über das Thema „Was tun bei Schulterbeschwerden?“ Dr. Zeqir Ferati lädt dafür am Mittwoch, 17. September, 17 Uhr in die Kapelle im Haus Zschopau ein. Der Chefarzt der Klinik informiert anschaulich über...
