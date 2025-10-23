Gesundheitsamt des Erzgebirgskreises bietet Impfungen an

Annaberg
Einwohner können sich unter anderem gegen Grippe und Covid-19 impfen lassen.
Das Referat Öffentlicher Gesundheitsdienst im Landratsamt bietet die Möglichkeit, sich gegen Grippe und/oder Covid-19 impfen zu lassen. Auch alle weiteren empfohlenen Impfungen zum Beispiel gegen das RS-Virus (ab 75 Jahren oder 60 Jahren mit Grunderkrankungen) und Pneumokokken (ab 60 Jahren) sind möglich. Eine vorherige Terminvereinbarung ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.