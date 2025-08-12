Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Im Naturparkquiz geht es diesmal um Pflanzen, die nicht bei uns heimisch sind - wie die Vielblättrige Lupine.
Im Naturparkquiz geht es diesmal um Pflanzen, die nicht bei uns heimisch sind - wie die Vielblättrige Lupine. Bild: George Chernilevsky - Wikimedia commons
Annaberg
Gewinnspiel: Grundschulen erhalten Post aus dem Naturpark Erzgebirge/Vogtland
Redakteur
Von Holk Dohle
Im Quiz des Naturparks Erzgebirge/Vogtland geht es um Neophyten, also um Pflanzen, die hierzulande nicht heimisch sind. Als Gewinn winkt eine zweitägige Klassenfahrt.

Der Naturpark Erzgebirge/Vogtland versendet zu Beginn des Schuljahres an alle Grundschulen in den Landkreisen Erzgebirgskreis, Mittelsachsen und Vogtlandkreis das Naturparkquiz.
Mehr Artikel