Gewinnspiel: Grundschulen erhalten Post aus dem Naturpark Erzgebirge/Vogtland

Annaberg
Im Quiz des Naturparks Erzgebirge/Vogtland geht es um Neophyten, also um Pflanzen, die hierzulande nicht heimisch sind. Als Gewinn winkt eine zweitägige Klassenfahrt.
Der Naturpark Erzgebirge/Vogtland versendet zu Beginn des Schuljahres an alle Grundschulen in den Landkreisen Erzgebirgskreis, Mittelsachsen und Vogtlandkreis das Naturparkquiz.
