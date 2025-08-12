Gewinnspiel: Grundschulen erhalten Post aus dem Naturpark Erzgebirge/Vogtland

Im Quiz des Naturparks Erzgebirge/Vogtland geht es um Neophyten, also um Pflanzen, die hierzulande nicht heimisch sind. Als Gewinn winkt eine zweitägige Klassenfahrt.

Der Naturpark Erzgebirge/Vogtland versendet zu Beginn des Schuljahres an alle Grundschulen in den Landkreisen Erzgebirgskreis, Mittelsachsen und Vogtlandkreis das Naturparkquiz.