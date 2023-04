Geyer: Diese Biker lieben's langsam und laut

Sein erstes Gespann kaufte Jens Roscher aus Geyer vor 20 Jahren. Mit anderen Gespannfahrern schwört er auf das Gefühl von Freiheit und die langsamen Touren durch die Region. Wer sich der "Neuen alten Russenschmiede" anschließen will, ist beim Bäckermeister in Geyer genau an der richtigen Adresse. Foto: Sebastian Paul