Geyerscher Teich lockt mit neuem Imbiss die Ausflügler zu Pfingsten

Sophie Mönch und Osama Abou El Azm sind die neuen Betreiber eines altbekannten Imbisses an dem Gewässer im Erzgebirge. Zurzeit investieren die Inhaber eines ägyptischen Restaurants mehrere10.000 Euro in den Umbau des Gebäudes und in moderne Technik. In wenigen Wochen wollen sie eröffnen. Doch ihre Pläne gehen darüber hinaus.