Auf rutschiger Fahrbahn geriet der Pkw laut Polizei ins Rutschen (Symbolbild). Foto: Monika Skolimowska/dpa
Auf rutschiger Fahrbahn geriet der Pkw laut Polizei ins Rutschen (Symbolbild). Foto: Monika Skolimowska/dpa
Annaberg
Glatteis führt zu Unfall im Erzgebirge: 22-Jähriger verletzt
Redakteur
Von Katrin Hofmann
0:00 Anhören

In der Nacht auf Samstag kollidierte auf der Bundesstraße 101 bei Schlettau ein Skoda mit der Leitplanke.

Glatteis hat zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 101 bei Schlettau geführt. Dabei ist eine Person verletzt worden. Ein 22-jähriger Autofahrer war am späten Freitagabend kurz nach 23 Uhr mit seinem Pkw der Marke Skoda aus Richtung des Kreisverkehrs Scheibenberg in Richtung Schlettau unterwegs. Gegen 23.12 Uhr geriet er laut Mitteilung...
