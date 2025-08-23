Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Glück auf!“ international: Freiwillige aus zwölf Ländern erneuern den Röhrgraben im Erzgebirge

Freiwillige aus aller Welt restaurieren gemeinsam mit der Berggrabebrüderschaft zwei Wochen lang den Röhrgraben.
Freiwillige aus aller Welt restaurieren gemeinsam mit der Berggrabebrüderschaft zwei Wochen lang den Röhrgraben.
Annaberg
„Glück auf!“ international: Freiwillige aus zwölf Ländern erneuern den Röhrgraben im Erzgebirge
Redakteur
Von Adam Schwedhelm
Von den Bergleuten in Ehrenfriedersdorf wollen sie traditionelles Handwerk lernen: Freiwillige arbeiten zwei Wochen im Besucherbergwerk Zinngrube und restaurieren die Technologie des 650 Jahre alten Röhrgrabens.

Die Sonne schimmert durch den Nadelbaumwald. Ein Wasserlauf plätschert neben dem Waldweg zur Zinngrube. Das ist aber kein idyllisches Bächlein, sondern der Röhrgraben. Dieser Kunstgraben im Erzgebirge leitete im Mittelalter das Wasser aus dem Greifenbach zu den Bergwerken in Ehrenfriedersdorf, um dort Pochwerke und andere bergbauliche Anlagen...
