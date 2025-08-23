„Glück auf!“ international: Freiwillige aus zwölf Ländern erneuern den Röhrgraben im Erzgebirge

Annaberg
Von den Bergleuten in Ehrenfriedersdorf wollen sie traditionelles Handwerk lernen: Freiwillige arbeiten zwei Wochen im Besucherbergwerk Zinngrube und restaurieren die Technologie des 650 Jahre alten Röhrgrabens.
Die Sonne schimmert durch den Nadelbaumwald. Ein Wasserlauf plätschert neben dem Waldweg zur Zinngrube. Das ist aber kein idyllisches Bächlein, sondern der Röhrgraben. Dieser Kunstgraben im Erzgebirge leitete im Mittelalter das Wasser aus dem Greifenbach zu den Bergwerken in Ehrenfriedersdorf, um dort Pochwerke und andere bergbauliche Anlagen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.