„Glück auf“: Neuer Spielplatz krönt Millionenprojekt am Fichtelberg

In Oberwiesenthal soll dieses Jahr ein besonderer Wanderweg entstehen. Der führt abwärts, und am Ende werden vor allem Kinder ihren Spaß haben – und an einen wichtigen Teil der Geschichte des Erzgebirges erinnert.

Wenn alles klappt, können sich junge Einheimische und Gäste von Oberwiesenthal noch in diesem Jahr auf ein besonderes Erlebnis freuen. Der Stadtrat des Kurorts am Fichtelberg hat dem Bauantrag für das Spielareal „Glück auf" in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Oberwiesenthaler Schanzen zugestimmt. Der Spielplatz ist zugleich ein Teil und...