Glücksspiel: Erzgebirgerin gewinnt eine halbe Million Euro

Annaberg
Der Hauptgewinn der PS-Lotterie geht ins Erzgebirge: Eine Sparkassenkundin gewinnt 500.000 Euro. Die PS-Lotterie bietet mehr als nur Gewinne.
Der Hauptgewinn in der November-Sonderauslosung der PS-Lotterie geht ins Erzgebirge. Wie Andreas Schmied, Pressesprecher der Erzgebirgssparkasse, mitteilte, wurde in der November-Sonderauslosung der Ostdeutschen PS-Lotterie das Los einer Kundin der Sparkasse gezogen, was ihr den Hauptgewinn von 500.000 Euro bescherte. Die Sparkassen-Lotterie...
