Sachsenlotto: Zwei Spieler aus dem Erzgebirge gewinnen

Annaberg
Die beiden Glückspilze aus dem Erzgebirge schlugen in der der Lotterie „Lotto 6 aus 49“ zu.
Glück im Spiel: Zwei Lottospieler aus dem Erzgebirgskreis haben in der vergangenen Woche bei Sachsenlotto gewonnen. Wie die Sächsische Lotto-GmbH mitteilte, entfielen beide Gewinne auf die Gewinnklasse 4 der Lotterie „Lotto 6 aus 49“. Jeder Gewinner erhielt demnach 5684 Euro. „,Lotto 6 aus 49‘ ist eine der populärsten Lotterien in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.