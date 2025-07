Größtes Volksfest im Erzgebirge: Wie die Bilanz der Polizei ausfällt

Volksfeste verursachen in Sachen Sicherheit nach gewalttätigen Vorfällen und Drohungen bei manchem ein mulmiges Gefühl. Haben sich die Kät-Besucher davon abschrecken lassen?

Weniger Besucher, aber trotzdem zufrieden? Die Besucherbilanz der Annaberger Kät ist deutlich unter den Erwartungen geblieben. Gerechnet worden war auf dem größten Volksfest im Erzgebirge, das am Wochenende zu Ende gegangen ist, mit 200.000 Gästen. So wie in den vergangenen drei Jahren.