Großbaustelle im Erzgebirge: Stadt reagiert auf Kritik der Händler

Nächsten Dienstag beginnt das nächste Langzeitprojekt in der Annaberger Innenstadt. Die Große Kirchgasse wird bis Ende 2026 zur Baustelle. Für einige Sorgen von Anwohnern und Gewerbetreibenden hat die Stadt Lösungen gefunden.

In wenigen Tagen geht es los. Dann beginnt die nächste Langzeitbaustelle im Herzen der Kreisstadt. Nachdem in den vergangenen Jahren die Buchholzer Straße in mehreren Bauabschnitten für mehr als drei Millionen Euro umfangreich erneuert wurde, soll ab nächsten Dienstag auch die Große Kirchgasse in Annaberg-Buchholz grundhaft ausgebaut werden....