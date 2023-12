Große Schneemengen in der Innenstadt: Annaberg plant Beräumung am Abend

Winterwetter in Kombination mit vielen parkenden Fahrzeugen wegen des Weihnachtsmarkts: Das sorgt zum Teil für Behinderungen in Annaberg. Wie die Stadt reagieren will.

Die großen Schneemengen sorgen in der Annaberg-Buchholzer Innenstadt zum Teil für Behinderungen. Zumal viele ins Zentrum fahren, um wegen eines Weihnachtsmarktbesuchs nach einem Parkplatz zu suchen. Für die nächsten Tage kündigt die Stadt zusätzliche Schneeberäumungen an. Es sollen auch weitere Verkehrsschilder aufgestellt werden.