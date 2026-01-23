MENÜ
Von zwei Seiten und mit drei Angriffstrupps gelang es den Einsatzkräften, den Brand in Ehrenfriedersdorf unter Kontrolle zu bringen.
Von zwei Seiten und mit drei Angriffstrupps gelang es den Einsatzkräften, den Brand in Ehrenfriedersdorf unter Kontrolle zu bringen. Bild: André März
Von zwei Seiten und mit drei Angriffstrupps gelang es den Einsatzkräften, den Brand in Ehrenfriedersdorf unter Kontrolle zu bringen.
Bild: André März
Annaberg
Großeinsatz im Erzgebirge: Es war Brandstiftung
Redakteur
Von Patrick Herrl
Nach dem Feuer auf dem Gelände eines Edeka-Einkaufsmarkts an der B 95 in Ehrenfriedersdorf hat eine Brandursachenermittlerin den Tatort untersucht. Die Polizei ermittelt weiter.

Ein Brand auf dem Gelände eines Edeka-Einkaufsmarkts an der B 95 in Ehrenfriedersdorf hat die Einsatzkräfte stundenlang in Atem gehalten. In der Nacht zu Donnerstag hatte sich kurz nach 2 Uhr ein Feuer von einer Mülltonne auf ein Palettenlager ausgedehnt.
Mehr Artikel