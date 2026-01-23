Großeinsatz im Erzgebirge: Es war Brandstiftung

Annaberg
Nach dem Feuer auf dem Gelände eines Edeka-Einkaufsmarkts an der B 95 in Ehrenfriedersdorf hat eine Brandursachenermittlerin den Tatort untersucht. Die Polizei ermittelt weiter.
Ein Brand auf dem Gelände eines Edeka-Einkaufsmarkts an der B 95 in Ehrenfriedersdorf hat die Einsatzkräfte stundenlang in Atem gehalten. In der Nacht zu Donnerstag hatte sich kurz nach 2 Uhr ein Feuer von einer Mülltonne auf ein Palettenlager ausgedehnt.
