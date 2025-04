Grünflächen-Brand im Erzgebirge: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Eine Fläche mit Gras und Gestrüpp stand am Donnerstagabend in Annaberg-Buchholz in Flammen. Was bisher bekannt ist.

Die Polizei ermittelt nach einem Grünflächen-Brand in Annaberg-Buchholz wegen fahrlässiger Brandstiftung. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war der Brand am Donnerstagabend am Erdbeerweg ausgebrochen. Wie die Freiwillige Feuerwehr Buchholz via Facebook informiert, war eine Fläche von zirka 10 mal 20 Metern mit Gras und Gestrüpp betroffen.