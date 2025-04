Härter, schneller, weiter: Von Tuning-Treffen bis Musikfestival hat das Erzgebirge dieses Wochenende einiges zu bieten

Im Erzgebirge ist am kommenden Samstag und Sonntag viel los. Ob frisierte Autos, harte Musik, eine spannende Wandertour oder Wissenswertes zur Natur – das sind die Vorschläge für das Wochenende.

Am letzten Aprilwochenende warten im Erzgebirge wieder so einige Veranstaltungen. Wo ein Besuch lohnt - die "Freie Presse" hat fünf Tipps.Musikfestival in Wolkenstein: Fans der düsteren und härteren Gangarten elektronisch verstärkter Gitarrenmusik sollen am Samstag in Wolkenstein voll auf ihre Kosten kommen. Dort steigt im Haus des Gastes die...