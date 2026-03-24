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Reichlich Geduld ist demnächst auf der B 101 in Scheibenberg gefragt. Autofahrer und Einwohner erwartet eine monatelange Sperrung.
Reichlich Geduld ist demnächst auf der B 101 in Scheibenberg gefragt. Autofahrer und Einwohner erwartet eine monatelange Sperrung. Foto: Ronny Küttner
Reichlich Geduld ist demnächst auf der B 101 in Scheibenberg gefragt. Autofahrer und Einwohner erwartet eine monatelange Sperrung.
Reichlich Geduld ist demnächst auf der B 101 in Scheibenberg gefragt. Autofahrer und Einwohner erwartet eine monatelange Sperrung. Foto: Ronny Küttner
Annaberg
„Harte Zeiten“: Bundesstraße im Erzgebirge monatelang gesperrt
Redakteur
Von Patrick Herrl
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Zur Einwohnerversammlung in Scheibenberg ist über bevorstehende Bauprojekte informiert worden. Neben befürchteten Strapazen aufgrund der Vollsperrung gibt es auch gute Neuigkeiten.

Auf die Einwohner von Scheibenberg kommen mit Blick auf den Verkehr anstrengende Monate zu. Die viel befahrene Bundesstraße wird mitten in der Bergstadt für längere Zeit gesperrt. Die Befürchtung: Autofahrer könnten Nebenstraßen statt der regulären großräumigen Umleitung über Crottendorf nutzen. Was die Scheibenberger noch so bewegt, kam...
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