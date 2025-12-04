Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In der Kreisstadt kam es am Donnerstag zu Problemen bei der Trinkwasserversorgung.
In der Kreisstadt kam es am Donnerstag zu Problemen bei der Trinkwasserversorgung.
Annaberg
Havarie im Erzgebirge: Stadtgebiet zwischenzeitlich ohne Wasser
Redakteur
Von Patrick Herrl
Aufgrund einer Störung bei der Erzgebirge Trinkwasser GmbH ist für bis zu 500 Haushalte in Annaberg-Buchholz am Donnerstagmorgen die Trinkwasserversorgung ausgefallen.

Havarie bei der Erzgebirge Trinkwasser GmbH: Aufgrund einer Störung bei dem Wasserversorgungsunternehmen sind am Donnerstag zwischenzeitlich bis zu 500 Haushalte im unteren Stadtgebiet von Annaberg-Buchholz ohne fließendes Wasser gewesen. Wie ETW-Produktionsleiter Alexander Jehmlich auf Nachfrage von „Freie Presse“ bestätigt, kam es ab 8.30...
Mehr Artikel