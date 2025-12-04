Havarie im Erzgebirge: Stadtgebiet zwischenzeitlich ohne Wasser

Aufgrund einer Störung bei der Erzgebirge Trinkwasser GmbH ist für bis zu 500 Haushalte in Annaberg-Buchholz am Donnerstagmorgen die Trinkwasserversorgung ausgefallen.

