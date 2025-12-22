„Heimelig und sehr individuell“ – Stadt im Erzgebirge lockt mit Weihnachtsmarkt Besucher aus nah und fern an

Annaberg
„Geyer weihnachtet“ – so hat am Wochenende das Motto in der Bingestadt gelautet. Das Angebot reichte von Mittelaltermarkt bis Modellbahnausstellung. Für die Kita im Ort gab es ein besonderes Geschenk.
Rund um den Lotterhof hat am vierten Adventswochenende festliche Stimmung geherrscht. Der Weihnachtsmarkt in Geyer lockte zahlreiche Besucher an.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.