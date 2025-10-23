Herbstlicher Höhepunkt zum Start ins Wochenende: Lichternacht verzaubert Stadt im Erzgebirge

Unter dem Motto „Genuss, Kunst und Lichterzauber“ erwartet Besucher am Freitagabend in der Annaberger Altstadt Musik, Kulinarik und zahlreiche Höhepunkte.

Wenn die Tage kürzer und die Abende länger werden, verwandelt sich Annaberg-Buchholz in ein funkelndes Lichtermeer: Für diesen Freitag lädt der Werbering Annaberg ab 17 Uhr zur 13. Annaberger Lichternacht in die Innenstadt ein. Unter dem diesjährigen Motto „Genuss, Kunst und Lichterzauber“ erwarte Besucher ein Fest für alle Sinne und ein...