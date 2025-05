Hexenfeuer im Erzgebirge: Wenn die Anzündshow zum Spektakel wird

Der Jugendclub Frohnau hat sich in diesem Jahr wieder etwas Besonderes zum Hexenfeuer einfallen lassen. Auch anderenorts feierten hunderte Besucher die Walpurgisnacht.

In puncto Kreativität macht den 24 Mitgliedern des Jugendclubs Frohnau so schnell niemand etwas vor. Ihre Show in der Walpurgisnacht gilt nicht umsonst als spektakulärstes Hexenfeuer im Erzgebirge. In der Nähe des Schreckenbergs in dem Annaberg-Buchholzer Ortsteil wird nicht einfach so ein Holzstapel angezündet, sondern daraus ein Erlebnis...