Historischer Fund im Erzgebirge: Jahrzehnte alter Bergbau-Film wird erstmals gezeigt

Neben Silbererz- und Uranbergbau gab und gibt es auch den wichtigen wirtschaftlichen Teil des Kalkabbaus im Erzgebirge. Dieser wird am Sonntag mit einem besonderen Relikt öffentlich gewürdigt.

Mit Bäumen verwachsen sind die ehemaligen Brennöfen des Kalkwerks in Herold. Die Zugänge zum unterirdischen Bergwerk sind seit Jahrzehnten mit meterdickem Beton verplombt. Und doch tut sich etwas auf dem Gelände, welches zu einem der wichtigsten Kalkabbaugebiete im Erzgebirge zählte. Schuld daran ist ein Hunt.