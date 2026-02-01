Kalkwerk-Ausstellung begeistert Besucher im Erzgebirge: Wo schon die Jüngsten Bergbau-fasziniert sind

Die Sonderveranstaltung zum Kalkwerk in Herold hat zahlreiche Besucher in das Volkshaus nach Thum gelockt – darunter auch einen 10-Jährigen mit konkreten Zukunftsplänen.

Wer am Sonntag das Volkshaus in Thum betreten hat, musste sich kurz die Augen reiben. Gleich im Eingangsbereich schien es, als sei man auf eine Zeitreise gegangen. Neben einem Tisch mit altem DDR-Geschirr und Aluminium-Besteck stand ein Schreibtisch mit Gläsern voller Gesteinsstücken und einem alten Telefon. Daran saß Leopold Eckstein – und...