Hitlergruß im Erzgebirge: Polizei stellt Tatverdächtigen

Nach einem Vorfall in Sehma wird wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen ermittelt – gegen einen 15-Jährigen.

Ein Jugendlicher hat am Wochenende in Sehma im Erzgebirge offenbar in der Öffentlichkeit den Hitlergruß gezeigt. Darüber informierte am Sonntag eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz. Laut deren Angaben ereignete sich der Vorfall in dem Ortsteil der Gemeinde Sehmatal am Sonnabend kurz nach 18 Uhr in der Bahnhofstraße. Zunächst hatten...