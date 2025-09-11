Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Salonorchester consortium felicianum gibt ein Konzert in Mildenau.
Bild: David Meyer
Annaberg
Hofkonzert im Erzgebirge: Salonorchester spielt Evergreens unterm Lindenbaum
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Melodien aus Film-Klassikern oder Musicals wie der „West Side Story“ erklingen am Sonnabend am Lebenswerkstatthof Mildenau. Was Gäste noch erwartet.

Zu einem Hofkonzert mit dem Titel „Klassik unterm Lindenbaum“ wird am Sonnabend an den Mildenauer Lebenswerkstatthof von Sopranistin Annett Illig und ihrer Familie eingeladen. Das Salonorchester consortium felicianum will das Publikum in die Welt der amerikanischen Evergreens mitnehmen, wie die Veranstalter informieren.
