Hofkonzert im Erzgebirge: Salonorchester spielt Evergreens unterm Lindenbaum

Melodien aus Film-Klassikern oder Musicals wie der „West Side Story“ erklingen am Sonnabend am Lebenswerkstatthof Mildenau. Was Gäste noch erwartet.

Zu einem Hofkonzert mit dem Titel „Klassik unterm Lindenbaum“ wird am Sonnabend an den Mildenauer Lebenswerkstatthof von Sopranistin Annett Illig und ihrer Familie eingeladen. Das Salonorchester consortium felicianum will das Publikum in die Welt der amerikanischen Evergreens mitnehmen, wie die Veranstalter informieren.