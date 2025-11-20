„Ich bin geschockt, wie das in der Firma abläuft“: Richter spricht Urteil zu tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge

Im Prozess um einen tragischen Arbeitsunfall in Annaberg-Buchholz ist ein Mitarbeiter wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen worden. Doch nicht nur ihn trifft offenbar eine Mitschuld am Tod eines 21-Jährigen. Es dürften weitere Strafverfahren folgen.

Sie könnten ihm als Menschen vergeben. „Aber nicht als Eltern", sagte der Vater des verstorbenen 21-Jährigen, der bei einem tragischen Arbeitsunfall in Annaberg-Buchholz ums Leben gekommen war. Kurz darauf fiel in dem Prozess am Amtsgericht Marienberg ein Urteil. Ein 56-Jähriger wurde wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen. Doch...