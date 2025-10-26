Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Klaus Schreiter ist zum Ende der Hauptsaison nochmals ein guter Pilzfund geglückt.
Klaus Schreiter ist zum Ende der Hauptsaison nochmals ein guter Pilzfund geglückt. Bild: Patrick Herrl
Klaus Schreiter ist zum Ende der Hauptsaison nochmals ein guter Pilzfund geglückt.
Klaus Schreiter ist zum Ende der Hauptsaison nochmals ein guter Pilzfund geglückt. Bild: Patrick Herrl
Annaberg
„Ich gehe schon 50 Jahre auf meine Stellen“: Pilzsammler im Erzgebirge im Glück
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kaum noch Pilze im Wald? Von wegen: Ein Mann aus Frohnau hat zum Ende der Hauptsaison echte Prachtexemplare gefunden.

Bislang sei es für ihn noch nicht so das Pilzjahr gewesen. „Erst war es zu trocken, dann zu nass“, sagt Klaus Schreiter. Zum Ende der Hauptsaison ist dem 68-Jährigen aus Frohnau aber nochmals ein guter Pilzfund gelungen. Echte Prachtexemplare, wie er sagt. Darunter auch jeweils große Steinpilze und Hexenröhrlinge sowie einige Rotkappen....
