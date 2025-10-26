„Ich gehe schon 50 Jahre auf meine Stellen“: Pilzsammler im Erzgebirge im Glück

Annaberg
Kaum noch Pilze im Wald? Von wegen: Ein Mann aus Frohnau hat zum Ende der Hauptsaison echte Prachtexemplare gefunden.
Bislang sei es für ihn noch nicht so das Pilzjahr gewesen. „Erst war es zu trocken, dann zu nass“, sagt Klaus Schreiter. Zum Ende der Hauptsaison ist dem 68-Jährigen aus Frohnau aber nochmals ein guter Pilzfund gelungen. Echte Prachtexemplare, wie er sagt. Darunter auch jeweils große Steinpilze und Hexenröhrlinge sowie einige Rotkappen....
