„Ich habe gedacht, sie stirbt“ – Hündin im Erzgebirge mit Rattengift vergiftet

Im Internet und den sozialen Medien häufen sich Warnungen vor Giftködern in der Region. Besonders Bärenstein und Umgebung scheinen betroffen zu sein. Eine Hündin fraß Gift und überlebte.

Am Freitag habe es begonnen, erzählen Janine Meinl und Frank Flämig aus Bärenstein. Chihuahua-Hündin Luna verhielt sich ungewöhnlich. Sie riss die Augen weit auf, lag teilnahmslos herum und fraß keine Leckerlis mehr. Später habe sie dann Krämpfe bekommen. Janine Meinl erinnert sich, dass Luna nicht einmal mehr aufs Bett springen wollte.