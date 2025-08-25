Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Frank Flämig und Janine Meinl aus Bärenstein mit einem Foto ihrer Hündin Luna. Sie fraß Rattengift und überlebte.
Frank Flämig und Janine Meinl aus Bärenstein mit einem Foto ihrer Hündin Luna. Sie fraß Rattengift und überlebte.
„Ich habe gedacht, sie stirbt“ – Hündin im Erzgebirge mit Rattengift vergiftet
Von Caspar Leder
Im Internet und den sozialen Medien häufen sich Warnungen vor Giftködern in der Region. Besonders Bärenstein und Umgebung scheinen betroffen zu sein. Eine Hündin fraß Gift und überlebte.

Am Freitag habe es begonnen, erzählen Janine Meinl und Frank Flämig aus Bärenstein. Chihuahua-Hündin Luna verhielt sich ungewöhnlich. Sie riss die Augen weit auf, lag teilnahmslos herum und fraß keine Leckerlis mehr. Später habe sie dann Krämpfe bekommen. Janine Meinl erinnert sich, dass Luna nicht einmal mehr aufs Bett springen wollte. Am...
