„Ich war in ein tiefes Loch gestürzt“: Wie sich ein Hotel im Erzgebirge für Inklusion einsetzt

Erst im Sommer 2025 eröffnete in Annaberg-Buchholz das erste Inklusionshotel im Erzgebirgskreis. Für ihr Engagement sind die Initiatoren nun ausgezeichnet worden.

Das Laufen fällt ihr schwer. Zeitweise kämpft Susann Landrock schon mit Lähmungserscheinungen. Und irgendwann wird sie aufgrund ihrer Krankheit auf einen Rollstuhl angewiesen sein. Obwohl sie 80 Prozent schwerbehindert ist, will sie eines nicht komplett aufgeben: die Arbeit. „Mein Beruf ist mein Hobby“, sagt die gelernte Hauswirtschafterin.