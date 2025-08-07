Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment".
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“. Bild: Sebastian Paul
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“. Bild: Sebastian Paul
Annaberg
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?

Das „Erzperiment“ beginnt. Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger sind mit der elf Monate alten Romy ins Erzgebirge gezogen – von Berlin nach Zwönitz. Die Marketingkampagne der Wirtschaftsförderung – das Paar wird vier Wochen lang über Social Media begleitet – soll neugierig aufs Erzgebirge machen. „Freie Presse“ stellt die...
