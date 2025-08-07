„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen

Annaberg
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Das „Erzperiment“ beginnt. Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger sind mit der elf Monate alten Romy ins Erzgebirge gezogen – von Berlin nach Zwönitz. Die Marketingkampagne der Wirtschaftsförderung – das Paar wird vier Wochen lang über Social Media begleitet – soll neugierig aufs Erzgebirge machen. „Freie Presse“ stellt die...
