MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Crottendorf startet an diesem Freitag, 13 Uhr der Skibetrieb.
In Crottendorf startet an diesem Freitag, 13 Uhr der Skibetrieb. Bild: Ronny Küttner/Archiv
In Crottendorf startet an diesem Freitag, 13 Uhr der Skibetrieb.
In Crottendorf startet an diesem Freitag, 13 Uhr der Skibetrieb. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Annaberg
Im Erzgebirge öffnen weitere Pisten
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Start ins neue Jahr gibt es für Wintersportler in der hiesigen Region mehr und mehr Angebote. So beginnt an weiteren Liften die Skisaison.

Dank der Schneefälle in den vergangenen Tagen steigt in der hiesigen Region die Anzahl der Wintersportangebote. Denn im Erzgebirge werden mehr und mehr Loipen gespurt und Skipisten präpariert. Daher kommen Alpin-Skifahrer neben den Skigebieten in den oberen Lagen wie am Fichtelberg und am Keilberg inzwischen auch weiter unten auf ihre Kosten....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.01.2026
4 min.
Helena und Hugo sind im Vogtland die Babys zum Jahreswechsel: „Dieses Silvester kann man nicht toppen“
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby 2025 im Vogtland. Lisa und Alexander Otterbach aus Hof haben bewusst das Helios-Klinikum Plauen als Geburtsort für das Baby gewählt.
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby des Vogtlands. Um kurz nach Mitternacht erblickte sie das Licht der Welt. Der Plauener Hugo Karl Langheinrich ist indes das letzte Baby 2025 – fast wäre er ein Bayer geworden.
Cornelia Henze
15:59 Uhr
2 min.
Abschiebungen nach Afghanistan im neuen Jahr
Zu Beginn des neuen Jahres gibt es weitere Abschiebungen nach Afghanistan. (Archivfoto)
Die Bundesregierung hatte Abschiebungen von Straftätern aus Afghanistan angekündigt. Nun macht sie verstärkt ernst.
16:03 Uhr
1 min.
Deutscher WM-Schreck: Bulgarischer Ex-Nationaltrainer tot
Bulgariens Trainer-Legende Dimitar Penew ist im Alter von 80 Jahren gestorben.
Er führte Bulgarien 1994 sensationell ins WM-Halbfinale - zum Leidwesen von Titelverteidiger Deutschland. Nun ist Dimitar Penew mit 80 Jahren gestorben.
12:00 Uhr
2 min.
Trotz Plusgraden: Diese Skigebiete im Erzgebirge sind geöffnet
Skifahren in Eibenstock: Der Saisonauftakt in der Skiarena war Ende November. Derzeit läuft der Skibetrieb weiter.
Schneemangel bremst vielerorts Wintersportler aus – doch nicht überall im Erzgebirge. In einigen Skigebieten läuft der Betrieb weiter. Wo Skifahren aktuell möglich ist und wo nicht.
Jürgen Freitag
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
02.01.2026
4 min.
Weißes Winterwochenende im Erzgebirge: Hier sind Skilifte und Loipen geöffnet
Ein Skilangläufer am 26. Dezember auf dem Fichtelberg. Auf Sachsens höchstem Gipfel sind inzwischen auch mehrere Skilifte in Betrieb.
Schnee und Frost sorgen erstmals in diesem Winter für flächendeckenden Skibetrieb vom Vogtland bis ins Osterzgebirge. Ein Kartendienst zeigt, welche Langlaufstrecken gespurt sind.
Oliver Hach
Mehr Artikel