Im Erzgebirge öffnen weitere Pisten

Zum Start ins neue Jahr gibt es für Wintersportler in der hiesigen Region mehr und mehr Angebote. So beginnt an weiteren Liften die Skisaison.

Dank der Schneefälle in den vergangenen Tagen steigt in der hiesigen Region die Anzahl der Wintersportangebote. Denn im Erzgebirge werden mehr und mehr Loipen gespurt und Skipisten präpariert. Daher kommen Alpin-Skifahrer neben den Skigebieten in den oberen Lagen wie am Fichtelberg und am Keilberg inzwischen auch weiter unten auf ihre Kosten.... Dank der Schneefälle in den vergangenen Tagen steigt in der hiesigen Region die Anzahl der Wintersportangebote. Denn im Erzgebirge werden mehr und mehr Loipen gespurt und Skipisten präpariert. Daher kommen Alpin-Skifahrer neben den Skigebieten in den oberen Lagen wie am Fichtelberg und am Keilberg inzwischen auch weiter unten auf ihre Kosten....