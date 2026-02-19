Wintersport im Erzgebirge: Vor letztem Ferienwochenende in Sachsen sieht es gut aus

Nach den jüngsten Schneefällen sind im Altkreis Annaberg weitere Lifte und Pisten in Betrieb. Auch für Skilanglauf und Rodeln gibt es wieder mehr Angebote. Sorgen bereitet indes der angekündigte Regen.

Ski und Rodel gut. So heißt es derzeit in vielen Teilen des Erzgebirges. Daher hoffen sowohl Wintersportler als auch die für Lifte, Loipen und Rodelhänge zuständigen Vereine, Kommunen und Firmen, dass es zum Abschluss der sächsischen Winterferien am Wochenende noch ein reichhaltiges Angebot gibt. Trotz des angekündigten Temperaturanstiegs,... Ski und Rodel gut. So heißt es derzeit in vielen Teilen des Erzgebirges. Daher hoffen sowohl Wintersportler als auch die für Lifte, Loipen und Rodelhänge zuständigen Vereine, Kommunen und Firmen, dass es zum Abschluss der sächsischen Winterferien am Wochenende noch ein reichhaltiges Angebot gibt. Trotz des angekündigten Temperaturanstiegs,...