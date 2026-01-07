Wintersport im Erzgebirge: Weitere Skilifte öffnen

Gute Nachrichten für alle Wintersportler: Schon am Mittwoch ging der nächste Skilift in der Region in Betrieb. Und für Samstag werden weitere Skigebiets-Eröffnungen anvisiert.

Abseits der großen Skigebiete am Fichtelberg und Keilberg kommen alpine Wintersportler inzwischen auch auf kleineren Hängen im Erzgebirge auf ihre Kosten. Im Annaberg-Buchholzer Ortsteil Geyersdorf startete der Liftbetrieb bereits am vergangenen Wochenende. Dort ist am heutigen Mittwochabend von 17 bis 21 ebenso Nachtski möglich. Auch in...