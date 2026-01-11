MENÜ
  • Abseits vom Fichtelberg: Diese 26 Skilifte im Erzgebirge sollten Sie kennen – mit Preisen, Zeiten, Einkehr-Tipps

Skifahrer und Snowboarder sind auf der Piste in der Skiarena Eibenstock unterwegs. Derzeit herrschen laut Betreiber beste Bedingungen.
Skifahrer und Snowboarder sind auf der Piste in der Skiarena Eibenstock unterwegs. Derzeit herrschen laut Betreiber beste Bedingungen. Bild: Mike Müller/dpa/Archiv
Blick auf die Skiarena Eibenstock.
Blick auf die Skiarena Eibenstock. Bild: Bild: Uwe Mann/Archiv
Der Skihang in Neudorf.
Der Skihang in Neudorf. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Der Skilift in Carlsfeld.
Der Skilift in Carlsfeld. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Der Skilift in Seiffen.
Der Skilift in Seiffen. Bild: Kristian Hahn/Archiv
Der Skihang der Tellerhäuser.
Der Skihang der Tellerhäuser. Bild: Carsten Wagner
Der Skihang in Lößnitz.
Der Skihang in Lößnitz. Bild: Stadt Lößnitz/Archiv
Der Skilift in Crottendorf.
Der Skilift in Crottendorf. Bild: Steffen Matthäi
Der Skilift in Geyersdorf.
Der Skilift in Geyersdorf. Bild: André März
Der Skihang in Königswalde.
Der Skihang in Königswalde. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Der Skilift Marienberg am Galgenberg.
Der Skilift Marienberg am Galgenberg. Bild: Kristian Hahn
Blick auf den Skilift Mauersberg.
Blick auf den Skilift Mauersberg. Bild: Kristian Hahn
Der Skihang in Bermsgrün.
Der Skihang in Bermsgrün. Bild: Carsten Wagner
Der Skilift in Stützengrün.
Der Skilift in Stützengrün. Bild: Eberhard Mädler/Archiv
Skifahren ist „Am Ziegenberg“ in Zwönitz möglich.
Skifahren ist „Am Ziegenberg“ in Zwönitz möglich. Bild: Niko Mutschmann/Archiv
Der Skihang „Am Wasserturm“ in Stollberg.
Der Skihang „Am Wasserturm“ in Stollberg. Bild: Viola Gerhard/Archiv
Der Skihang in Bärenstein.
Der Skihang in Bärenstein. Bild: Ronny Küttner
Der Skilift „An der Hühnerfarm“ in Ehrenfriedersdorf.
Der Skilift „An der Hühnerfarm“ in Ehrenfriedersdorf. Bild: Ronny Küttner
Der Skihang in Herold.
Der Skihang in Herold. Bild: Ronny Küttner
Blick auf das Skigebiet in Jöhstadt.
Blick auf das Skigebiet in Jöhstadt. Bild: Ronny Küttner
Der Skihang in Arnsfeld.
Der Skihang in Arnsfeld. Bild: Ronny Küttner
Aue
Abseits vom Fichtelberg: Diese 26 Skilifte im Erzgebirge sollten Sie kennen – mit Preisen, Zeiten, Einkehr-Tipps
Von unseren Redakteuren
Abseits des Fichtelbergs gibt es im Erzgebirge zahlreiche Skigebiete. Dank der jüngsten Schneefälle läuft in vielen von ihnen mittlerweile der Betrieb. Doch wo genau gibt es überall Lifte? „Freie Presse“ gibt einen Überblick – mit Öffnungszeiten, Pistenlänge, Preisen.

Von Seiffen über Marienberg, Königswalde, Neudorf und Crottendorf bis hin nach Carlsfeld oder Eibenstock: Auch abseits des größten sächsischen alpinen Skigebiets am Fichtelberg kann im Erzgebirge an Liften Ski gefahren werden. Die „Freie Presse“ gibt eine flächendeckende Übersicht und nimmt die Skigebiete näher unter die Lupe.
