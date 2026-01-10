Wintertraum im Erzgebirge: Immer mehr Skigebiete öffnen ihre Pisten

Aue
Schneefall und Frost sorgen im Erzgebirge für ideale Wintersportbedingungen. Am Fichtelberg sind fast alle Anlagen geöffnet. Auch viele kleinere Skigebiete ziehen nach.
Schneefall und frostige Temperaturen sorgen im Erzgebirge dieser Tage für perfekte Bedingungen auf den Skipisten. So hat nach dem Start der Wintersaison an der Himmelsleiter nunmehr lang ersehnt fast das gesamte Skigebiet am Fichtelberg geöffnet. Am Freitag sind auch die beiden Schlepplifte am Haupthang in Betrieb genommen worden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.