In Schwimmhalle im Erzgebirge beginnt neue Kurssaison

Ab dem 1. September können Eltern mit ihren Babys zum Babyschwimmen ins „Atlantis“ in Annaberg-Buchholz kommen. Neue Schwimmkursplätze gibt es ab Oktober.

In der Schwimmhalle „Atlantis“ in Annaberg-Buchholz beginnt die neue Kurssaison. Das teilen die Stadtwerke mit. Ab dem 1. September können Eltern mit ihren Babys montags zwischen 10 und 12 Uhr zum Babyschwimmen kommen – ganz ohne Kursbindung. Für alle Kinder, die in die Vorschule oder die 1. Klasse gekommen sind, gibt es ab Oktober neue...