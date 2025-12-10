In Stadt im Erzgebirge bleibt das Licht spätnachts wieder an

Annaberg
Wegen der Energiekrise und drastisch gestiegener Stromkosten hatten die Thumer 2022 eine Nachtabschaltung der Straßenlampen eingeführt. Nun wurde sie aufgehoben – zumindest vorerst.
Einigen Leuten im Erzgebirge ist – passend zur Advents- und zur Weihnachtszeit – ein Licht aufgegangen. Wer spätnachts in der Stadt Thum und den Ortsteilen Jahnsbach und Herold unterwegs ist, muss nicht mehr im Dunkeln tappen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.