Institut für Ausbildung Jugendlicher in Annaberg-Buchholz: Das sind die Abschlussklassen 2025

Mit dem Zeugnis in der Tasche haben junge Leute aus dem Erzgebirge nun die Schule verlassen. Damit geht für sie ein Lebensabschnitt zu Ende, und ein neuer beginnt.

Sie haben ihren Abschluss an der Fachoberschule des Instituts für Ausbildung Jugendlicher (IAJ) in Annaberg-Buchholz in der Fachrichtung Gesundheit und Soziales gemacht: Leonie Helbig, Laura-Sophie Hildebrandt, Lucille Liebig, Emily Schulze, Liah Helen Bergmann, Mia Blasius, Alina Sofie Bochnia, Leah Katharina Grundig, Nick Schröter, Jamie...