  • Kabarett à la Erzgebirge: Western aus dem tiefsten Osten zeigt Potenzial zum Straßenfeger

Udo Prucha (links) und Marvin Thiede im erzgebirgischen Western „Der Katalytofen“.
Udo Prucha (links) und Marvin Thiede im erzgebirgischen Western „Der Katalytofen“. Bild: Dirk Rückschloss
Er steht im Mittelpunkt des erzgebirgischen Western: der Katalytofen.
Er steht im Mittelpunkt des erzgebirgischen Western: der Katalytofen. Bild: Vincent Stefan
Ralph Geisler aus Grünhainichen hat die literarische Vorlage für die jüngste Inszenierung im Eduard-von-Winterstein-Theater geliefert.
Ralph Geisler aus Grünhainichen hat die literarische Vorlage für die jüngste Inszenierung im Eduard-von-Winterstein-Theater geliefert. Bild: Anett Schubert
Annaberg
Kabarett à la Erzgebirge: Western aus dem tiefsten Osten zeigt Potenzial zum Straßenfeger
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Annaberger Theater läuft „Der Katalytofen“ heiß. Eine Reise zurück zu Reihengaragen und verölten Schrauben, zu Ostpunk und verkrachten Einstufungen. Erinnerungen mit viel Unterhaltungswert – aber nicht nur.

Sieben ausverkaufte Vorstellungen noch bevor die erste überhaupt über die Bühne gegangen ist. Das hat es noch nie gegeben im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz. Aber so eine Geschichte hat es ja auch noch nie gegeben in der mehr als 130 Jahre alten Spielstätte. Ein erzgebirgischer Western begeistert seit seiner Uraufführung...
