Kabarett à la Erzgebirge: Western aus dem tiefsten Osten zeigt Potenzial zum Straßenfeger

Im Annaberger Theater läuft „Der Katalytofen“ heiß. Eine Reise zurück zu Reihengaragen und verölten Schrauben, zu Ostpunk und verkrachten Einstufungen. Erinnerungen mit viel Unterhaltungswert – aber nicht nur.

Sieben ausverkaufte Vorstellungen noch bevor die erste überhaupt über die Bühne gegangen ist. Das hat es noch nie gegeben im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz. Aber so eine Geschichte hat es ja auch noch nie gegeben in der mehr als 130 Jahre alten Spielstätte. Ein erzgebirgischer Western begeistert seit seiner Uraufführung...