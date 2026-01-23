MENÜ
„Der Katalytofen – ein erzgebirgischer Western“ mit Udo Prucha (l.) und Marvin Thiede.
„Der Katalytofen – ein erzgebirgischer Western“ mit Udo Prucha (l.) und Marvin Thiede.
Annaberg
Stück „Der Katalytofen“ sorgt für Run auf Theater-Tickets im Erzgebirge
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein „erzgebirgischer Western“ wird am Sonntag auf der Studiobühne des Annaberger Winterstein-Theaters uraufgeführt. Alle bislang geplanten Vorstellungen sind ausverkauft. Worum geht es?

Ein Stoff aus dem Erzgebirge sorgt für einen Run auf Tickets im Annaberger Winterstein-Theater. Noch vor der Uraufführung am Sonntag auf der Studiobühne sind alle bislang geplanten sieben Vorstellungen des Schauspiels „Der Katalytofen – ein erzgebirgischer Western“ laut Sprecherin Eva Blaschke ausverkauft.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
