Kaffeekränzchen im Erzgebirge: Wo sich ein Dorf auf verführerische Experimente einlässt

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Freitags bis sonntags hat Annett Jahn ihr gemütliches Café „Neidorf Inn“ geöffnet. Darin überrascht sie ihre Gäste mit immer wieder neuen Kreationen – nicht nur beim Kaffee.
Freitags bis sonntags hat Annett Jahn ihr gemütliches Café „Neidorf Inn“ geöffnet. Darin überrascht sie ihre Gäste mit immer wieder neuen Kreationen – nicht nur beim Kaffee. Foto: Ronny Küttner
Auch das gibt es: Mango-Tiramisu mit Cantuccini, den Mandelplätzchen aus der Toskana.
Auch das gibt es: Mango-Tiramisu mit Cantuccini, den Mandelplätzchen aus der Toskana. Foto: Ronny Küttner
Kommt gern auf eine Tasse Kaffee vorbei: Falk Engert aus Neudorf, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Engel B.
Kommt gern auf eine Tasse Kaffee vorbei: Falk Engert aus Neudorf, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Engel B. Foto: Ronny Küttner
Das kleine Café bietet lediglich 14 Sitzplätze. Dennoch hat es längst seine Stammkundschaft gefunden.
Das kleine Café bietet lediglich 14 Sitzplätze. Dennoch hat es längst seine Stammkundschaft gefunden. Foto: Ronny Küttner
Freitags bis sonntags hat Annett Jahn ihr gemütliches Café „Neidorf Inn“ geöffnet. Darin überrascht sie ihre Gäste mit immer wieder neuen Kreationen – nicht nur beim Kaffee.
Freitags bis sonntags hat Annett Jahn ihr gemütliches Café „Neidorf Inn“ geöffnet. Darin überrascht sie ihre Gäste mit immer wieder neuen Kreationen – nicht nur beim Kaffee. Foto: Ronny Küttner
Auch das gibt es: Mango-Tiramisu mit Cantuccini, den Mandelplätzchen aus der Toskana.
Auch das gibt es: Mango-Tiramisu mit Cantuccini, den Mandelplätzchen aus der Toskana. Foto: Ronny Küttner
Kommt gern auf eine Tasse Kaffee vorbei: Falk Engert aus Neudorf, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Engel B.
Kommt gern auf eine Tasse Kaffee vorbei: Falk Engert aus Neudorf, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Engel B. Foto: Ronny Küttner
Das kleine Café bietet lediglich 14 Sitzplätze. Dennoch hat es längst seine Stammkundschaft gefunden.
Das kleine Café bietet lediglich 14 Sitzplätze. Dennoch hat es längst seine Stammkundschaft gefunden. Foto: Ronny Küttner
Annaberg
Kaffeekränzchen im Erzgebirge: Wo sich ein Dorf auf verführerische Experimente einlässt
Redakteur
Von Antje Flath
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Annett Jahn ist Erzgebirgerin mit Leib und Seele. Nach Jahren in der Ferne ist sie nach Neudorf zurückgekehrt und Gastgeberin geworden: zunächst für ihre Pensionsgäste und nun für Kaffeeliebhaber.

„Süßholz und Spitze“, „Fichtelbergdampf“, „Grüne Hügel, „Grubenglanz“: Im noch jungen Café von Annett Jahn in Neudorf stehen nicht alltägliche Kreationen für das nachmittägliche Kaffeekränzchen auf der Karte. Wer zum Beispiel „Süßholz mit Spitze“ bestellt, bekommt einen Kaffee mit Tonkabohne und Ahornsirup. Beim...
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