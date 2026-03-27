Kaffeekränzchen im Erzgebirge: Wo sich ein Dorf auf verführerische Experimente einlässt

Annett Jahn ist Erzgebirgerin mit Leib und Seele. Nach Jahren in der Ferne ist sie nach Neudorf zurückgekehrt und Gastgeberin geworden: zunächst für ihre Pensionsgäste und nun für Kaffeeliebhaber.

„Süßholz und Spitze“, „Fichtelbergdampf“, „Grüne Hügel, „Grubenglanz“: Im noch jungen Café von Annett Jahn in Neudorf stehen nicht alltägliche Kreationen für das nachmittägliche Kaffeekränzchen auf der Karte. Wer zum Beispiel „Süßholz mit Spitze“ bestellt, bekommt einen Kaffee mit Tonkabohne und Ahornsirup. Beim... „Süßholz und Spitze“, „Fichtelbergdampf“, „Grüne Hügel, „Grubenglanz“: Im noch jungen Café von Annett Jahn in Neudorf stehen nicht alltägliche Kreationen für das nachmittägliche Kaffeekränzchen auf der Karte. Wer zum Beispiel „Süßholz mit Spitze“ bestellt, bekommt einen Kaffee mit Tonkabohne und Ahornsirup. Beim...