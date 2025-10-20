Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Neues Leben in alten Mauern: Ina Schirmer aus Olbernhau musizierte am Wochenende im historischen Herrenhaus der Himmelmühle.
Neues Leben in alten Mauern: Ina Schirmer aus Olbernhau musizierte am Wochenende im historischen Herrenhaus der Himmelmühle. Bild: Kristian Hahn
Annaberg
Kein Lost Place mehr: In altes Herrenhaus im Erzgebirge zieht wieder Leben ein
Redakteur
Von Antje Flath
Sie gehört zu den frühesten Industriesiedlungen Sachsens: die Oelheysche Spinnmühle in Thermalbad Wiesenbad. Das dazugehörige Wohnhaus war lange verwaist. Jetzt spielt dort nicht nur die Musik.

„Die Kulisse? Traumhaft. Die Atmosphäre? Ansteckend. Der Geist? Grenzenlos“, so beschreibt Galeristin Kathrin Lahl von der Galerie Oben in Chemnitz das Fleckchen Erde, in das sie sich verliebt hat: die Himmelmühle in Thermalbad Wiesenbad mit dem alten Herrenhaus. Das galt lange als ein Lost Place im Erzgebirge, also ein vergessener Ort. Es...
Mehr Artikel