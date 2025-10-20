Kein Lost Place mehr: In altes Herrenhaus im Erzgebirge zieht wieder Leben ein

Sie gehört zu den frühesten Industriesiedlungen Sachsens: die Oelheysche Spinnmühle in Thermalbad Wiesenbad. Das dazugehörige Wohnhaus war lange verwaist. Jetzt spielt dort nicht nur die Musik.

„Die Kulisse? Traumhaft. Die Atmosphäre? Ansteckend. Der Geist? Grenzenlos“, so beschreibt Galeristin Kathrin Lahl von der Galerie Oben in Chemnitz das Fleckchen Erde, in das sie sich verliebt hat: die Himmelmühle in Thermalbad Wiesenbad mit dem alten Herrenhaus. Das galt lange als ein Lost Place im Erzgebirge, also ein vergessener Ort. Es... „Die Kulisse? Traumhaft. Die Atmosphäre? Ansteckend. Der Geist? Grenzenlos“, so beschreibt Galeristin Kathrin Lahl von der Galerie Oben in Chemnitz das Fleckchen Erde, in das sie sich verliebt hat: die Himmelmühle in Thermalbad Wiesenbad mit dem alten Herrenhaus. Das galt lange als ein Lost Place im Erzgebirge, also ein vergessener Ort. Es...