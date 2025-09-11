Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Geyer wird am Wochenende zur Kirmes an den Lotterhof eingeladen.
In Geyer wird am Wochenende zur Kirmes an den Lotterhof eingeladen. Bild: Ronny Küttner
In Geyer wird am Wochenende zur Kirmes an den Lotterhof eingeladen.
In Geyer wird am Wochenende zur Kirmes an den Lotterhof eingeladen. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Kirmes in Geyer: Gäste erwartet Trubel auf den Terrassen am Lotterhof
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viel Musik, Tanz und eine magische Show werden Besuchern am Wochenende in Geyer geboten. Schausteller und Händler sind ebenfalls vor Ort. Nicht die einzige große Veranstaltung in der Stadt.

Zum Kirmesrummel wird am Wochenende in Geyer eingeladen. Schausteller und Händler werden dann ihren Platz auf den Terrassen am historischen Lotterhof einnehmen. Zudem gibt es laut Stadt ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.07.2025
1 min.
Sommerfest am Lotterhof: Programm bietet viel Musik und Tanz
Am Lotterhof in Geyer, hier ein Archivbild, wird am Sonnabend ein Sommerfest gefeiert.
Am Sonnabend wird zu einem Sommerfest an den historischen Lotterhof in Geyer eingeladen. Was geplant ist.
Annett Honscha
13:28 Uhr
2 min.
ZEW-Index überrascht: Hoffnung für Autobranche und Chemie
Börsianer schauen überraschend optimistisch auf die deutsche Wirtschaft (Archivbild)
Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise, doch Finanzexperten schöpfen Zuversicht. Gerade für exportorientierte Branchen, darunter deutsche Schlüsselindustrien, sehen sie bessere Aussichten.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
04.09.2025
3 min.
Oldtimertreffen in Kleinstadt im Erzgebirge: Organisatoren erwarten Hunderte Fahrzeuge
Am Sonntag findet das Oldtimertreffen in Geyer statt, hier ein Bild von 2024.
Die Oldtimerfreunde vom Geyersberg richten am Sonntag in Geyer das achte Oldtimertreffen aus. Auch zwei Rundfahrten soll es geben. Welche Strecken geplant sind.
Annett Honscha
13:26 Uhr
2 min.
Umgestürzte Bäume und ausgefallene Fähren durch Herbststurm
Sturmböen sorgen in Norddeutschland für einzelne Sperrungen und Ausfälle – größere Schäden bleiben aus.
Teils orkanartige Böen bis zu 100 Kilometern pro Stunde sind über Schleswig-Holstein und Hamburg gezogen. Das Wetter wirbelte auch Fähr-Fahrplan und Bahnverkehr von und nach Sylt durcheinander.
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
Mehr Artikel