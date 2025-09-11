Kirmes in Geyer: Gäste erwartet Trubel auf den Terrassen am Lotterhof

Annaberg
Viel Musik, Tanz und eine magische Show werden Besuchern am Wochenende in Geyer geboten. Schausteller und Händler sind ebenfalls vor Ort. Nicht die einzige große Veranstaltung in der Stadt.
Zum Kirmesrummel wird am Wochenende in Geyer eingeladen. Schausteller und Händler werden dann ihren Platz auf den Terrassen am historischen Lotterhof einnehmen. Zudem gibt es laut Stadt ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm.
