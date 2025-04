Klassentreffen im Erzgebirge mal anders: Wo sich die Dorfjugend zum Crossgolfen trifft

Seit 15 Jahren gibt es am Karfreitag das unterhaltsame Spektakel in Bärenstein. Und es erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Und was ist mit dem Handicap?

Der Bärenstein liegt samt Berghotel in dickem Nebel, es regnet nahezu ununterbrochen, das Gras ist nass und rutschig. Nicht die besten Voraussetzungen für ein Golfvergnügen. Und doch versammeln sich am Freitagmittag an der Bergstation des Bärensteiner Skiliftes annähernd 300 unerschrockene Enthusiasten, um einer Leidenschaft zu frönen: dem... Der Bärenstein liegt samt Berghotel in dickem Nebel, es regnet nahezu ununterbrochen, das Gras ist nass und rutschig. Nicht die besten Voraussetzungen für ein Golfvergnügen. Und doch versammeln sich am Freitagmittag an der Bergstation des Bärensteiner Skiliftes annähernd 300 unerschrockene Enthusiasten, um einer Leidenschaft zu frönen: dem...