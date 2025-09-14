Kleine Brauerei im Erzgebirge feiert erstmals wieder Brauereifest

Annaberg
Der neue Inhaber der Privatbrauerei Specht in Ehrenfriedersdorf hat am Wochenende mit dem Brauereifest eine lange Tradition wieder aufleben lassen. Bei den Gästen kam das gut an.
Die Melodie kam dem ein oder anderen bekannt vor, nur der Text war etwas abgewandelt. Aus "Let it be" von den Beatles wurde am Samstag zum Brauereifest der Specht-Brauerei in Ehrenfriedersdorf "Leck'ret Bier".
